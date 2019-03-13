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В мире

Майкл Помпео: КНДР должна принять реальные меры по денуклеаризации

Write: 2019-03-13 10:39:26Update: 2019-03-13 17:15:08

Майкл Помпео: КНДР должна принять реальные меры по денуклеаризации

Photo : KBS News

КНДР должна принять реальные меры по денуклеаризации, поскольку на  двусторонних переговорах США будут учитывать только реальные действия, а не обещания. Об этом заявил 12 марта в интервью вещательной компании Fox 26 Houston госсекретарь США Майкл Помпео. Отвечая на вопрос о том, можно ли доверять обещаниям северокорейского лидера Ким Чон Ына о денуклеаризации, он сказал, что «на словах всё просто». Помпео также заявил, что в ходе саммита в Ханое Ким Чон Ын не был готов к денуклеаризации в той мере, которая нужна США. Таким образом, госсекретарь указал, что предложение Севера о закрытии ядерного комплекса Ёнбён в обмен на отмену американской стороной санкций не соответствует принципу Вашингтона о полной денуклеаризации. 
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