МВФ: Рост южнокорейской экономики составит 2,6-2,7% при условии бюджетной экспансии

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Южнокорейская экономика может вырасти в этом году на 2,6-2,7%, если правительство будет проводить политику бюджетной экспансии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Сеуле глава миссии МВФ Тархан Фейзиоглу. Государственный бюджет на текущий год составляет 470 трлн вон (416 млрд долларов), что почти на 10% больше, чем год назад. Однако МВФ рекомендует принять дополнительный бюджет в размере 0,5% валового внутреннего продукта. Ранее министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги высказывался за выделение дополнительного бюджета для решения проблемы микропыли. Между тем, бюджетное законодательство позволяет выделять дополнительный бюджет только в чрезвычайных ситуациях, таких как война, стихийное бедствие, экономический кризис и массовая безработица. В прошлом году Национальное собрание утвердило дополнительный бюджет на сумму 3,5 млрд долларов, чтобы создать рабочие места для молодёжи и оказать поддержку промышленным регионам, столкнувшимся с массовыми увольнениями. Южнокорейская экономика демонстрирует явные признаки замедления главным образом из-за сокращения экспорта полупроводников. Одновременно сокращаются занятость и производительность труда. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2,6% Прогноз агентства Moody's Investors Service - 2,1%.