Фонд медицинского страхования РК завершил 2018 год с дефицитом

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Фонд медицинского страхования в РК завершил 2018 год с дефицитом на сумму 843 млн долларов. По данным Национальной корпорации медицинского страхования, представленным 13 марта, прибыль фонда составила 54 млрд 882 млн долларов, а расходы - 55 млрд 39 млн долларов. Однако с 2000 года фиксировался профицитный показатель. Эксперты предупреждали о возможности такой ситуации в связи с политикой нынешнего правительства, в соответствии с которой страховка распространилась на ряд медицинских услуг, которые ранее под неё не подпадали.