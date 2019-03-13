ЕС исключил РК из списка стран и территорий, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам

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12 марта Совет ЕС принял решение полностью исключить РК из списка стран и территорий, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам. Как сообщили в министерстве планирования и финансов РК, такое решение было принято в связи с тем, что 24 декабря прошлого года были внесены поправки в закон о налоговых льготах, отменяющие с этого года снижение корпоративного налога в отношении иностранных инвесторов. Ранее в ЕС данные льготы сочли не соответствующими принципу справедливого налогообложения, включив РК в декабре 2017 года в вышеуказанный список.