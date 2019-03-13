Пхеньян призывает Вашингтон к большей гибкости

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Предложение о частичной отмене санкций в обмен на закрытие северокорейского ядерного комплекса Ёнбён является самой реальной и действенной мерой, отвечающей принципу построения доверия и поэтапного разрешения проблемы. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду северокорейским пропагандистским изданием «Мэари». В ней также подчёркивается приверженность КНДР полной денуклеаризации, которая может быть достигнута поэтапно при условии параллельных ответных мер. Указывается также, что результаты второго северокорейско-американского саммита свидетельствует о невозможности начала новой истории отношений КНДР и США, если Вашингтон не пойдёт на серьёзные решения, придерживаясь единой линии и не отвлекаясь на неразумные утверждения.