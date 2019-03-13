В Сеуле установят 50 тыс. сенсоров с технологией интернета вещей

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К 2022 году мэрия Сеула установит по всему городу 50 тыс. сенсоров с технологией интернета вещей, на базе которых планируется реализовать концепцию «умного города». Стоимость проекта составит 1 трлн 400 млрд вон или 1 млрд 236 млн долларов. В соответствии с планом, сенсоры будут собирать широкий спектр данных о концентрации микропыли, силе ветра, ночном освещении, движении автотранспорта и людей и о других аспектах жизни города. База данных будет анализироваться вместе с имеющейся административной информацией в рамках принятия конкретных мер для развития города, в том числе, в вопросе безопасности.