Лидер КНДР Ким Чон Ын не вошёл в состав Верховного народного собрания

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын не вошёл в список депутатов Верховного народного собрания (однопалатного северокорейского парламента) 14-го созыва по итогам выборов, которые прошли 10 марта. Причины того, что кандидатура Ким Чон Ына для участия в выборах не выдвигалась, неизвестна. По мнению экспертов, этот шаг вряд ли свидетельствует о том, что руководитель страны начал терять свои позиции. Скорее всего, он решил продемонстрировать, что строго придерживается принципа разделения законодательной и исполнительной властей. Между тем, в список депутатов, опубликованный во вторник агентством ЦТАК, входит младшая сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Сообщается, что в выборах приняли участие 99,99% зарегистрированных избирателей. При этом 100% из них проголосовали в поддержку кандидатов, зарегистрированных в соответствующих избирательных округах. 687 депутатов избираются прямым тайным голосованием на пятилетний срок. Сессии Верховного народного собрания проходят один раз в год и обычно длятся один день. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума Верховного народного собрания.