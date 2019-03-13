Национальное собрание РК утвердило восемь законопроектов, связанных с проблемой микропыли

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13 марта Национальное собрание РК утвердило на пленарном заседании восемь законопроектов, связанных с проблемой микропыли. Парламентарии одобрили поправки в базовый закон о стихийных бедствиях и безопасности, согласно которым признаётся ущерб от воздействия микропыли, а сама проблема относится к категории социальных бедствий наряду с войной, стихийным бедствием, экономическим кризисом и массовой безработицей. Это даёт возможность выделять дополнительный бюджет на решение проблемы микропыли. Кроме того, снимаются ограничения на продажу автомобилей на газовом топливе. Приняты поправки в закон о качестве воздуха в помещениях, согласно которому к 31 марта 2021 года будет завершена установка датчиков качества воздуха на подземных станциях метро, а также поправки в закон о школьном здравоохранении, которые обязывают школы устанавливать во всех учебных помещениях датчики качества воздуха и воздухоочистители. Одобрен законопроект, согласно которому министры экологии, а также морского и рыбного хозяйства проведут совместное исследование качества воздуха в портовых районах. В специальный закон об улучшении качества атмосферы в зонах особого внимания внесены поправки о вводе в действие системы контроля за объёмом загрязняющих веществ.