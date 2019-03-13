В РК замедляются темпы роста денежной массы

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По данным Банка Кореи, опубликованным в среду, денежный агрегат M2, который включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции "репо" коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка, составил в январе этого года 2 квдрл 725,5 трлн вон или 2 трлн 406 млрд долларов. Это на 6,5% больше показателя того же периода 2018 года. В октябре прошлого года рост достиг максимальной отметки в 6,8%, которая сохранялась в ноябре и декабре. В Банке Кореи отметили, что денежная масса увеличивается на фоне устойчивого роста частного кредитования. Вместе с тем, незначительное замедление темпов роста связано с некоторым снижением в январе кредитования относительно домохозяйств. М2 представляет собой ключевой экономический показатель, за которым осуществляется строгий контроль.