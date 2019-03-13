В РК зафиксирован «хороший» уровень концентрации микропыли

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13 марта в РК впервые за много дней зафиксирован «хороший» уровень концентрации микропыли. В метеорологической администрации прогнозируется, что в четверг по всей стране будет ясная погода, которая затем сменится облачностью. Ночью в центральных районах страны возможны осадки в виде снега или дождя. В пятницу осадки распространятся по всей территории страны. В четверг, между тем, утром в Сеуле температура составит минус 2 градуса. По всей стране температура будет варьироваться от минус 10 до минус 2 градусов. Днём столбик термометра в столице вырастит до 10 градусов.