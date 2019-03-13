РК и Малайзия завершат в этом году переговоры по соглашению о свободной торговле

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РК и Малайзия начнут в ближайшее время переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле и будут добиваться его подписания до конца года. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся в среду в Куала-Лумпуре переговоров президента РК Мун Чжэ Ина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Участники переговоров отметили, что торговое соглашение станет основой для дальнейшего расширения торговли и инвестиций. Ожидается, что в ноябре состоится саммит между РК и АСЕАН, который ознаменует 30-летие установления диалога между ними. Лидеры РК и Малайзии пообещали приложить усилия для успеха саммита. Двусторонняя торговля между РК и Малайзией постоянно растёт. Её объём составил в прошлом году 19 млрд 200 млн долларов, увеличившись на 14,9% по сравнению с позапрошлым годом. Кроме того, достигнута договорённость сотрудничать в разработке и производстве автомобилей следующего поколения, медицинских услуг и высоких технологий. Махатхир Мохамад высоко оценил усилия своего южнокорейского коллеги по созданию мирной атмосферы на Корейском полуострове и обещал оказать им поддержку. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран были подписаны четыре меморандума о взаимопонимании в различных областях.