Майкл Помпео: США не теряют надежды на то, что КНДР пойдёт по пути денуклеаризации

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Несмотря на неудачу второго северокорейско-американского саммита в Ханое, Вашингтон не теряет оптимизма относительно отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом заявил во вторник в интервью в Хьюстоне, штат Техас, госсекретарь США Майкл Помпео. Он с удовлетворением отметил, что санкции, принятые Советом Безопасности ООН, достигли результата. США работают над устранением выявленных пробелов в применении санкций, понимая, что путь к денуклеаризации будет непростым, но важно то, что северокорейский лидер Ким Чон Ын подтверждает приверженность денуклеаризации. КНДР прекратила испытания ракет и ядерного оружия с конца 2017 года, и в ходе последней встречи с президентом США Дональдом Трампом северокорейский лидер обещал воздерживаться от дальнейших испытаний,- напомнил Майкл Помпео. Он отметил, что США полны решимости выполнить обязательства, взятые в Сингапуре. Если всё будет сделано правильно, у народа Северной Кореи будет более светлое будущее, а риски для всего мира уменьшатся,- подчеркнул госсекретарь США.