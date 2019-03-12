Президент РК Мун Чжэ Ин завершает визит в Малайзию и направляется в Камбоджу

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Президент РК Мун Чжэ Ин завершает в четверг государственный визит в Камбоджу. В первой половине дня он принимает участие в южнокорейско-малайзийском бизнес-форуме, а во второй половине дня отправится в Камбоджу, которая является третьим, заключительным пунктом его азиатского турне. В пятницу южнокорейский лидер примет участие в церемонии приветствия от имени короля Нородома Сиамони, а затем проведёт переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, в ходе которых будут обсуждаться вопросы активизации экономического сотрудничества. Мун Чжэ Ин и Хун Сен будут присутствовать на открытии южнокорейско-камбоджийского бизнес-форума под названием «Воссоздание чудес на реках Ханган и Меконг». Президент РК Мун Чжэ Ин выступит на форуме с речью. В субботу он посетит древний храмовый комплекс Ангкор-Ват в сопровождении вице-премьера и министра туризма Камбоджи, после чего вылетит в Сеул.