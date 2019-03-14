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В мире

Госсекретарь США встретился с генеральным секретарём ООН

Write: 2019-03-14 10:45:06Update: 2019-03-14 10:49:23

Госсекретарь США встретился с генеральным секретарём ООН

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в среду в Нью-Йорке с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи обсуждались такие вопросы как  ядерное разоружение КНДР, ситуация в Венесуэле и гуманитарный кризис в Йемене. Сообщивший об этом представитель госдепартамента не стал вдаваться в подробности встречи. Между тем, по мнению аналитиков, Майкл Помпео обратился к руководителю ООН с просьбой в полной мере соблюдать санкции, поскольку администрация Дональда Трампа намерена продолжить максимальное давление на Пхеньян, призывая его  согласиться на «крупную сделку» по денуклеаризации. 
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