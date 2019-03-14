Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до рекордно низкого уровня

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Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 11 по 13 марта агентством Realmeter, рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 45%, понизившись на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. Это рекордно низкий уровень с мая 2017 года, когда Мун Чжэ Ин вступил в должность президента. Эксперты агентства считают, что нынешняя ситуация связана усилившимися сомнениями южнокорейцев в достижении денуклеаризации КНДР. Разрыв между уровнями поддержки крупнейших правящей и оппозиционной партий сократился. Показатель правящей Демократической партии Тобуро составил 37,2%, партии Свободная Корея – 32,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,2% при уровне достоверности 95%.