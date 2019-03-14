Майкл Хонда: Премьер-министр Японии должен принести искренние извинения жертвам сексуального рабства

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен принести искренние извинения жертвам сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны. Об этом заявил в среду бывший член Палаты представителей Конгресса США Майкл Хонда после совместного посещения с министром по делам женщин и семьи РК Чин Сон Ми монумента жертвам сексуального рабства в округе Берген штата Нью-Джерси. Майкл Хонда заявил, что Синдзо Абэ должен принести извинения, пока не все жертвы покинули этот мир. Майкл Хонда также отметил важность обучения детей правдивой истории, чтобы не допустить повторных ошибок. В свою очередь, министр по делам женщин и семьи Чин Сон Ми выразила надежду, что из боль и страдания жертв сексуального рабства могут стать вкладом в обеспечение мира во всём мире и улучшение ситуации с правами человека. Министр по делам женщин и семьи РК находится с визитом в США для участия в 63-й сессии Комиссии по положению женщин, которая проводится с 11 по 22 марта в штаб-квартире ООН. Американец японского происхождения Майкл Хонда в 2006- 2007 годах вынес на рассмотрение Палаты представителей резолюцию о сексуальном рабстве в японской армии. Он неоднократно критиковал позицию и действия японских властей относительно разрешения исторических споров с соседними странами.