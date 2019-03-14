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Экспорт южнокорейских автомобилей сократился в феврале на 1,6% в годовом исчислении из-за снижения спроса на седаны. Как сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики, южнокорейские производители направили в прошлом месяце за рубеж 160.442 автомобиля общей стоимостью 2 млрд 800 млн долларов. При этом продажи в Северную Америку составили 1 млрд долларов, что на 12,4% больше, чем в феврале прошлого года. Продажи в Евросоюз увеличились на 2,9%, составив 643 млн долларов. На внутреннем рынке в феврале продано 120.617 автомобилей, что на 4,2% меньше, чем год назад. Продажи машин отечественного производства сократились на 1,3%, а импортных – на 19,1%.