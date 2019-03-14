Спецпредставитель США по КНДР встретится с членами СБ ООН

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Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн отправился в четверг в Нью-Йорк, где встретится с членами Совета Безопасности ООН, которые занимаются северокорейскими проблемами. Как сообщили в госдепартаменте США, будут обсуждаться итоги состоявшегося в конце февраля второго северокорейско-американского саммита. Он также обсудит усилия по обеспечению применения антисеверокорейских санкций Совета Безопасности ООН до денуклеаризации КНДР. На этой неделе Бигэн ясно дал понять, что США не отменят санкции, пока Север не откажется от программы создания оружия массового уничтожения.