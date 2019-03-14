КНДР вновь призвала США согласиться с поэтапной денуклеаризацией

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КНДР призвала руководство США принять предложение о поэтапной денуклеаризации. Только в этом случае появится возможность реализовать надежды человечества на мир и безопасность. Об этом говорится в статье, опубликованной 14 марта на пропагандистском сайте «Уриминчжоккири». Второй северокорейско-американский саммит послужил предпосылкой для проявления намерения КНДР разорвать порочный круг конфронтации и трений, чтобы отвечать наступившей эре мира и процветания. Предложение Пхеньяна о частичной отмене санкций в обмен на демонтаж ядерных объектов в достаточной степени отражает позицию и требование правительства США. «Не может быть лучшего способа, чем этот», - говорится в статье. Главная северокорейская газета «Нодон синмун» призвала народ КНДР сосредоточиться на «самообеспечении и модернизации», чтобы «сделать бесплодной схему санкций враждебных сил» Ранее северокорейская пресса заявляла о готовности руководства страны к новым переговорам с США. Она отмечала, что в ходе встречи лидеров КНДР и США во Вьетнаме достигнута договорённость продолжать «продуктивный диалог для поиска решений».