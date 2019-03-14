В прошлом году товарооборот между РК и США побил рекорд

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В прошлом году объём товарооборота между РК и США побил рекорд, составив 131 млрд 600 млн долларов. Это на 10,3% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Как отмечают эксперты министерства, росту товарооборота помогло заключение 7 лет назад соглашения о свободной торговле. По данным министерства, южнокорейский экспорт в США в прошлом году составил 72 млрд 700 млн долларов, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Объём южнокорейского импорта из США составил 58,9 млрд долларов. Это на 16,2% больше, чем в позапрошлом году. Росту южнокорейского импорта из США способствовали рост ввоза сырой нефти, сжиженного нефтяного и природного газа. Таким образом, в 2018 году профицит торгового баланса РК в отношении США составил 13 млрд 800 млн долларов, что на 22,9% больше, чем год назад.