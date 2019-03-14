Восемь зарубежных компаний отзовут в РК 73 тыс. автомобилей

Восемь зарубежных компаний добровольно отзовут в РК 73 тыс. автомобилей для замены неисправных компонентов. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Автомобили отзовут, в частности, Mercedes-Benz Korea, Porsche Korea, BMW Korea, Audi Volkswagen Korea, Renault Samsung Motors. Проблемы заключаются в неисправном программном обеспечении для систем связи в 47 тыс. машин Mercedes-Benz, неисправном программном обеспечении приборной панели в 4 тыс. автомобилей Porsche, неисправных системах топливных шлангов в 20 тыс. машин BMW и дефектах программного обеспечения в 1.400 электромобилях Renault Samsung Motors. Начиная с пятницы, владельцы транспортных средств могут бесплатно посетить сервисные центры для замены деталей.