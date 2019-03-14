Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

38 North: С 8 марта на северокорейском ракетном полигоне Сохэ ничего не происходит

Write: 2019-03-14 14:42:35Update: 2019-03-14 14:59:11

38 North: С 8 марта на северокорейском ракетном полигоне Сохэ ничего не происходит

Photo : YONHAP News

На ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни на северо-западе КНДР не наблюдаются признаков новой деятельности. Об этом сообщил в среду американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, представив дополнительные спутниковые снимки. Ссылаясь на данные, полученные 8 марта, сообщается, что строительство, которое велось несколько недель, завершено, и два объекта очищены от мусора. На стартовой площадке рельсовая конструкция перемещена к краю. Снимки от 13 марта свидетельствуют, что упомянутые структуры остаются в том же положении. 
Список

Рекомендуем