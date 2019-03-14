38 North: С 8 марта на северокорейском ракетном полигоне Сохэ ничего не происходит

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На ракетном полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни на северо-западе КНДР не наблюдаются признаков новой деятельности. Об этом сообщил в среду американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, представив дополнительные спутниковые снимки. Ссылаясь на данные, полученные 8 марта, сообщается, что строительство, которое велось несколько недель, завершено, и два объекта очищены от мусора. На стартовой площадке рельсовая конструкция перемещена к краю. Снимки от 13 марта свидетельствуют, что упомянутые структуры остаются в том же положении.