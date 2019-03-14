Korean Air приостановит полёты B737 Max 8

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Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air не будет эксплуатировать самолёты Boeing 737 Max 8, пока не будут полностью решены вопросы безопасности. Самолёты этой модели появятся в парке Korean Air с мая. Ранее на этой неделе бюджетный авиаперевозчик Eastar Jet прекратил полёты двух B737 Max 8 из-за растущих опасений по поводу годности самолётов. Решение о приостановке полётов принято в связи с катастрофой самолёта, принадлежащего Ethiopian Airlines. Самолёт B737 Max 8 более экономичен, чем другие модели семейства B737. Предварительные отчёты указывали на проблемы, связанные с недавно установленной системой увеличения характеристик маневрирования.