Мун Чжэ Ин: РК и Малайзия являются друзьями с давней историей обменов

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РК и Малайзия и являются друзьями с давней историей обменов, которые помогали друг другу, когда партнёр нуждался в помощи. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на южнокорейско-малайзийском бизнес-форуме. Он подчеркнул необходимость расширения сотрудничества стран в сфере информационно-коммуникационных технологий, предложив сделать ещё один шаг вперёд и вместе открыть новое будущее. Мун Чжэ Ин подчеркнул необходимость расширения сотрудничества двух стран как в традиционных промышленных секторах, так и в создании новых возможностей для бизнеса, которые помогут подготовить их к четвертой промышленной революции. Южнокорейский лидер повторил призыв приложить усилия для создания новой бизнес-модели, сочетающей в себе корейскую культурную волну халлю и халяльную индустрию Малайзии.