РК наращивает сотрудничество с мировым сообществом в решении проблем КНДР

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Специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит на следующей неделе Россию, чтобы обсудить последствия северокорейско-американского саммита в Ханое. Как сообщили в четверг в южнокорейском МИД, поездка Ли До Хуна является частью усилий Сеула по поддержанию тесной координации с мировым сообществом в решении проблем Северной Кореи. После визита в Россию спецпредставитель отправится в Брюссель, где примет участие в заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросоюза.