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Политика

РК наращивает сотрудничество с мировым сообществом в решении проблем КНДР

Write: 2019-03-14 15:42:29Update: 2019-03-14 16:55:35

РК наращивает сотрудничество с мировым сообществом в решении проблем КНДР

Photo : YONHAP News

Специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун  посетит на следующей неделе Россию, чтобы обсудить последствия северокорейско-американского саммита в Ханое. Как сообщили в четверг в южнокорейском МИД, поездка Ли До Хуна является частью усилий Сеула по поддержанию тесной координации с мировым сообществом в решении проблем Северной Кореи.   После визита в Россию спецпредставитель отправится в Брюссель, где примет участие в заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросоюза. 
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