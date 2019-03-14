Решение о поездке южнокорейских бизнесменов в Кэсон будет принято после заседания рабочей группы

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Решение о поездке южнокорейских бизнесменов в Кэсон будет принято после заседания южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР, сообщили в четверг в министерстве по делам воссоединения РК. На прошлой неделе 179 представителей компаний, работавших в Кэсоне, обратились за разрешением посетить индустриальный комплекс, чтобы проверить состояние оставленного там оборудования. Южнокорейская сторона настаивает на возобновлении работы Кэсонского комплекса и туристической программы в горах Кымгансан. Индустриальный комплекс в Кэсоне был закрыт в 2016 году после ракетных и ядерных провокаций Пхеньяна. Туристическая программа в горах Кымгансан была приостановлена в 2008 году после того, как северокорейский солдат убил южнокорейскую туристку.