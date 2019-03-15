РК закрыла своё воздушное пространство для самолётов B 737 Max

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Воздушное пространство РК временно закрыто для самолётов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9. Их обслуживание в отечественных аэропортах запрещено. Об этом сообщили 14 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта, проинформировав о данном решении авиакомпании и профильные организации. Данная информация была распространена через извещение NOTAM, которое представляет собой оперативно распространяемую информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. Запрет будет сохраняться впредь до особого распоряжения. Обычно срок действия таких извещений составляет три месяца. Решение о приостановке полётов принято в связи с подозрениями о наличии в самолётах этих моделей критических неполадок, которые могут привести к катастрофе.