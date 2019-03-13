Рабочая группа по КНДР обсудила выведение из-под санкций встречи разделённых семей

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14 марта в Вашингтоне состоялось заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР, участники которой обсудили вопрос о выведении из-под санкций различных операций, связанных с проведением встреч разделённых семей Юга и Севера. Стороны представляли директор департамента по вопросам мира на Корейском полуострове МИД РК Ли Дон Ёль и помощник госсекретаря США по северокорейским вопросам Алекс Вонг. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, ожидается, что в ближайшее время начнётся полномасштабная подготовка к проведению встреч разделённых семей. На заседании были затронуты вопросы межкорейского сотрудничества, а также развитие отношений КНДР с РК и США. Стороны договорились также о возможности отправки в КНДР оборудования для совместных раскопок на территории дворца Манвольдэ в северокорейском Кэсоне. Кроме того, не было отмечено никаких подвижек по вопросу посещения южнокорейскими предпринимателями Кэсонского индустриального комплекса. Данный вопрос не касается санкций, но правительство РК посчитало необходимым обсудить его с американской стороной.