Совет Национальной безопасности РК обсудил доклад комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР

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14 марта в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности при президенте, в ходе которого обсуждался ежегодный доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. В представленном недавно документе указаны факты нарушения Севером международных санкций. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога КНДР и США, а также построения режима прочного мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Они обсудили также вопросы внесения вклада в диалог КНДР и США, а также возможность развития межкорейских отношений в рамках международных санкций. Было принято решение продолжить диалог с мировым сообществом в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.