РК и Япония стремятся к сохранению приемлемых отношений

Представители РК и Японии договорились приложить усилия для того, чтобы двусторонние отношения не ухудшались из-за проблемы вокруг выплаты японскими компаниями компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи директора департамента Северо-Восточной Азии МИД РК Ким Ён Гиля и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги, состоявшейся 14 марта в Сеуле. Вопреки ожиданиям, японский представитель не делал каких-либо заявлений по поводу возможных ответных мер Токио, которые, по данным СМИ, могли выразиться в повышении пошлин, а также осложнении процедуры выдачи виз гражданам РК и денежных переводов. Стороны сошлись во мнении о нежелательности ухудшения двусторонних отношений подобными ответными мерами. На встрече, между тем, японская сторона ещё раз потребовала от РК выполнения базового соглашения от 1965 года, которое признаёт решёнными двусторонние исторические споры. Стороны подтвердили важность постоянных контактов, решив провести следующую встречу на уровне глав департаментов в Японии.