Стивен Бигэн призвал СБ ООН не позволить Северу свернуть с выбранного пути

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Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн призвал Совет Безопасности ООН оказать содействие в том, чтобы не позволить КНДР встать на «другой» путь. Он отметил, что в настоящий момент имеются широкие возможности для внешнеполитических контактов с Пхеньяном. Об этом он заявил 14 марта в Нью-Йорке в ходе встречи с представителями 15 членов Совета Безопасности ООН, которые занимаются северокорейскими проблемами. Стивен Бигэн поделился с ними результатами второго саммита КНДР и США в Ханое, обсудив дальнейшие действия в решении северокорейской ядерной проблемы. В консультациях принял участие постоянный представитель РК при ООН Чо Тхэ Ёль. Стивен Бигэн отметил необходимость продолжения санкционного давления на КНДР до момента достижения реальной денуклеаризации. Он затронул ситуацию вокруг признаков активности на северокорейском ракетном полигоне Сохэ, выразив надежду на то, что Север не будет идти на подобные провокации, чтобы сохранить возможность продолжения диалога.