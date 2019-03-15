Разница в доходах руководства и рядовых сотрудников компаний постоянно растёт

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Лица, занимающие руководящие посты в южнокорейских компаниях, получают зарплату, которая в 34,5 раза превышает доход рядовых сотрудников. На некоторых предприятиях эта разница достигает 100 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в центре реформирования экономики. Указывается, что средний годовой доход среди 776 руководителей крупных компаний, предоставивших соответствующие данные, составляет 1 млрд 420 млн вон или 1 млн 250 тыс. долларов на одного человека. Показатель рядовых сотрудников оказался в 21 раз меньше – 69 млн вон или 60.793 доллара. В крупных корпорациях разница оказалась ещё выше, составив 28 раз. Этот разрыв растёт.