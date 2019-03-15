И.о. главы Пентагона опроверг сообщения о планах США увеличить долю расходов союзников на совместную оборону

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Сообщения ряда СМИ о том, что США намерены потребовать от своих союзников увеличения их доли расходов на содержание американских военных контингентов на 50% не соответствуют действительности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. В настоящий момент на зарубежных базах проходят службу 199 тыс. американских военнослужащих или 10% от общей численности вооружённых сил страны. Расходы на содержание контингентов делятся между США и странами их дислокации. Недавно Washington Post и Bloomberg сообщили о том, что правительство США рассматривает возможность увеличения доли расходов союзников на 50%. Но 14 марта в ходе слушаний в комитете Сената по вооружённым силам Патрик Шанахан опроверг эту информацию. Вместе с тем, он подчеркнул принцип справедливого распределения вышеуказанных расходов.