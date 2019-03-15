Китай выступает за создание нового формата решения проблем Корейского полуострова

Китай подтвердил позицию о необходимости создания модели решения проблем Корейского полуострова, которая была бы приемлема для всех заинтересованных сторон. Об этом заявил 14 марта в ходе очередного брифинга официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Он отметил, что в Пекине хорошим форматом считают шестисторонние переговоры, которые в прошлом сыграли важную роль в решении северокорейской проблемы. Но для продвижения режима мира на Корейском полуострове нужен формат, в котором будут участвовать все заинтересованные страны. Ранее Лу Кан отмечал, что совместная декларация от 19 сентября является хорошим результатом сотрудничества в рамках шестисторонних переговоров, но продолжить этот успех не удалось. Поэтому нужно продолжать диалог, учитывая данный опыт.