РК выделит на гуманитарную помощь Сирии и беженцам 12 млн долларов

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Правительство РК окажет в этом году гуманитарную помощь Сирии и другим странам региона в размере 12 млн долларов. Такой план был опубликован 14 марта на третьей международной донорской конференции по Сирии, которая состоялась в Брюсселе. Южнокорейскую делегацию возглавлял координатор МИД РК по многосторонним и глобальным вопросам Кан Чжон Сик. К настоящему моменту правительство РК оказало помощь Ливану, Иордании и Турции, которые разместили сирийских беженцев, и другим странам региона 63 млн долларов. В конференции в Брюсселе собрались представители более чем 85 стран. За два дня международное сообщество собрало $7 млрд в качестве гуманитарной помощи сирийскому населению и беженцам.