РК и Индонезия укрепляют сотрудничество по вопросам безопасности на море

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Представители Управлений морской полиции РК и Индонезии провели двустороннюю встречу по вопросам морской безопасности. Об этом сообщили 15 марта в профильном ведомстве РК. Мероприятие состоялось в Индонезии. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на море, в проведении поисковых операций и в борьбе с международной преступностью. Принято решение о содействии индонезийской морской полиции в случае угрозы безопасности южнокорейских судов в Малаккском проливе, через который перевозится 90% мировой нефти. Там не редки нападения пиратов на проходящие суда. В управлении морской полиции РК выразили стремление и дальше развивать международное сотрудничество в обеспечении безопасности южнокорейских судов.