Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина самый низкий с момента инаугурации

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки с момента его вступления в должность главы государства, составив 44%, что на 2% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщило 15 марта агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 12 по 14 марта среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка превышает положительную три недели подряд. Среди недостатков работы главы государства респонденты отметили неэффективность мер по разрешению экономических и социальных проблем населения, а также чрезмерно мягкую политику в отношении Севера. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39%, оппозиционной партии Свободная Корея - 22%, партии Справедливости – 7%, партии Справедливого будущего - 7%, партии Демократии и мира – 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.