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15 марта в Пномпене состоялся южнокорейско-камбоджийский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Камбоджи Хун Сен обсудили вопросы развития дружеских отношений. Стороны высоко оценили стремительный рост товарообмена, который увеличился с 54 млн долларов в 1997 году до 970 млн долларов в прошлом. Они договорились развивать сотрудничество в сферах промышленного производства и финансов. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что 200 южнокорейских компаний, работающих в Камбодже, играют большую роль в обеспечении совместного роста двух стран. Была достигнута договорённость о расширении сотрудничества в сфере инвестиций и поддержке южнокорейских компаний, ускорив переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения. Вместе с тем, решено продолжать сотрудничество в сфере сельского хозяйства на базе недавно созданного совместного центра по распространению сельхозпродукции. Стороны высоко оценили подписание соглашения об увеличении объёма инвестиций в Камбоджу через фонд экономического развития и сотрудничества до 700 млн долларов. Мун Чжэ Ин заявил, что через «новую южную политику» Сеул расширит поддержку Камбоджи. Хун Сен поблагодарил РК, выразив активную поддержку новой южной политике страны. Стороны договорились тесно сотрудничать в успешном проведении предстоящего в конце этого года саммита Корея-АСЕАН и первого саммита Корея–страны Меконга, к которым относятся Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Таиланд.