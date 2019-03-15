ЕС представил проект резолюции по правам человека в КНДР

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Совет ООН по правам человека представил проект резолюции по КНДР, в котором содержится требование к Пхеньяну прекратить нарушения прав собственного народа. Документ был представлен 14 марта Румынией от лица ЕС на 40-й сессии совета ООН в Женеве. В документе жёстко критикуются систематические нарушения прав человека в КНДР. Документ в целом схож с аналогичной резолюцией, представленной в прошлом году. Но в этом году в него добавили содержание о том, что в отношении простых граждан и политических заключённых применяются такие действия как убийства, пытки, сексуальное насилие, преследование по политическим и религиозным мотивам. В проекте также приветствуется резолюция Генассамблеи ООН по этому вопросу, в которой рекомендуется раскрыть правду по ситуации с правами человека и инициировать санкции против лиц, имеющих наибольшую ответственность в античеловечных преступлениях.