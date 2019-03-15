Ли До Хун и Кэндзи Канасуги обсудили ситуацию на Корейском полуострове

15 марта в Сеуле состоялась встреча специального представителя по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Они обсудили вопросы дальнейших действий по северокорейскому вопросу, учитывая результаты второго саммита КНДР и США в Ханое. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. На прошлой неделе Ли До Хун и Кэндзи Канасуги провели встречу в Вашингтоне со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном.