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Политика

Ли До Хун и Кэндзи Канасуги обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Write: 2019-03-15 16:05:03Update: 2019-03-15 16:35:13

Ли До Хун и Кэндзи Канасуги обсудили ситуацию на Корейском полуострове

15 марта в Сеуле состоялась встреча специального представителя по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Они обсудили вопросы дальнейших действий по северокорейскому вопросу, учитывая результаты второго саммита КНДР и США в Ханое. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. На прошлой неделе Ли До Хун и Кэндзи Канасуги провели встречу в Вашингтоне со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. 
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