Президент РК Мун Чжэ Ин сосредоточится на решении экономических проблем

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Президент РК Мун Чжэ Ин, вернувшийся из поездки по странам АСЕАН, намерен сосредоточиться на решении проблем, связанных с экономикой и жизнью населения. Об этом сообщил представитель администрации президента. По его словам, 20 марта Ким Чон Ын заслушает доклад вице-премьера по вопросам экономики, министра планирования и финансов Хон Нам Ги о текущей ситуации в стране. Далее он намерен проработать направления экономической политики и обсудить меры правительства по решению накопившихся проблем. 21 марта президент обнародует изменения, которые будут внесены в финансовую систему.