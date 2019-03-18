Администрация президента РК приложит усилия для возобновления контактов между КНДР и США

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В течение последнего года КНДР и США добились слишком большого прогресса в своих двусторонних контактах, чтобы вернуться туда, где они были до начала переговоров. Об этом заявил в воскресенье представитель администрации президента РК, комментируя прозвучавшее на прошлой неделе заявление заместителя главы МИД КНДР Чхве Сон Хи о том, что в Пхеньяне рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров по денуклеаризации с США. Несмотря на неудачу саммита в Ханое, стороны выразили намерение продолжать переговоры, добавил представитель администрации, напомнив о невозможности быстрого достижения конечной цели – денуклеаризации. Нынешняя позиция южнокорейского правительства заключается в стремлении сделать всё возможное для скорейшего возобновления переговоров КНДР и США и предотвращения смены курса Пхеньяном. Представитель администрации президента РК отметил роль южнокорейской стороны в нынешней ситуации. Он, в частности, выразил мысль о том, что теперь, возможно, настало время межкорейского диалога.