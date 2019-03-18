РК на 11-м месте в мире по экспорту оружия

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В период с 2014 по 2018 год РК заняла 11-е место в мире по экспорту оружия. Как отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), соответствующий показатель вырос на 94% по сравнению с предыдущим четырёхлетним периодом, а доля РК на мировом рынке оружия возросла с 1 до 1,8%. Большая часть оружия южнокорейского производства экспортируется в Индонезию, Ирак и Великобританию. Лидером мирового рынка являются США – 36%. Далее следуют Россия, Франция, Германия, Китай, Великобритания, Испания, Израиль, Италия, Нидерланды. Одновременно РК на 8,6% сократила импорт оружия. Крупнейшим импортёром иностранного оружия является Саудовская Аравия. Далее следуют Индия, Египет, Австралия, Алжир, Китай, ОАЭ, Ирак. РК заняла по этому показателю девятое место.