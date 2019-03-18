ООН: Санкции против КНДР имеют побочный эффект

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В докладе Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, опубликованном 12 марта, говорится о том, что санкции имеют побочный эффект. В частности, гуманитарные организации сталкиваются со значительным осложнением своей деятельности в сфере поставок питьевой воды, продовольствия, медицинских услуг, оказания помощи в развитии сельского хозяйства и подготовке к стихийным бедствиям в КНДР. В докладе также отмечается, что комитет лишь дважды в год получает заявки на выведение из-под санкций проектов гуманитарной помощи. Однако они рассматриваются со значительными задержками, из-за чего часто теряется фактор своевременности помощи. Детали подобных случаев описаны на 13-ти страницах. В этой связи в документе отмечается необходимость применения более гибкого подхода к гуманитарной деятельности в КНДР.