Экономический ущерб, связанный с микропылью, превысил 3,5 млрд долларов

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Экономический ущерб, связанный с микропылью, составил прошлом году 4 трлн 23 млрд вон или 3,5 млрд долларов, что составляет 0,2% ВВП. Об этом говорится в докладе Института экономических исследований группы «Хёндэ», подготовленном по результатам исследования, проведённого с 18 по 28 февраля среди 1008 человек, занятых в разных отраслях экономики. Они оценили влияние на каждую отрасль состояния атмосферы. Было подсчитано, что производственная сфера в стране столкнулось с ограничениями своей деятельности на 6,7%. Особенно это коснулось сферы сельского, лесного хозяйства и рыболовства, работа в которых осуществляется преимущественно на открытом воздухе. Ущерб домохозяйств, связанный с микропылью, составил в среднем 20 долларов в месяц.