Министерство экологии РК занялось проблемой выбросов выхлопных газов

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Министерство экологии РК с 18 марта приступило к усиленной проверке автомобилей на момент превышения уровня выбросов выхлопных газов. Проверка будет осуществляться на 430 пунктах по всей стране. Её будет выполнять Корейская корпорация экологии посредством дистанционного определения уровня выхлопа автомобилей, работающих на бензине и газе. В 17 городах и провинциях особое внимание планируют уделять дизельным грузовым машинам и автобусам, которые отличаются сильным выхлопом. В местах наибольшего скопления автомобилей будут установлены измерительные датчики и камеры видеонаблюдения. Если водитель отказывается сотрудничать или создаёт помехи в проведении проверки, на него может быть наложен штраф в размере до 2 тыс. долларов. Автомобиль, у которого выявлено превышение допустимого уровня выхлопных газов, должен в течение 15 дней пройти техобслуживание. В противном случае водитель получит запрет на использование автомобиля на 10 дней. При отказе следовать данной мере нарушитель облагается штрафом до 3 тыс. долларов.