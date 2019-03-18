Ли До Хун встретится в Санкт-Петербурге с Игорем Моргуловым

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18 марта специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправился в зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Россию и страны ЕС. 19 марта он встретится в Санкт-Петербурге с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. Состоится обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове после северокорейско-американского саммита в Ханое. Как сообщили в МИД РК, цель поездки Ли До Хуна состоит в доведении до российского правительства позиции Сеула и поиске поддержки. КНДР, между тем, активно укрепляет взаимодействие с Россией после саммита в Ханое. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль посетил Россию для консультаций с Игорем Моргуловым, по итогам которых стороны договорились об активном сотрудничестве в экономике и по гуманитарным вопросам. 16 марта российские сенаторы прибыли в КНДР, где планируют по 21 марта провести ряд встреч, направленных на продолжение двустороннего диалога.