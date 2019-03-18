КНДР выступает за развитие региональной экономики

Photo : YONHAP News

КНДР продвигает политику развития региональной экономики. 18 марта главная северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью с соответствующим содержанием. В ней, в частности, говорится, что, если повысить роль уездов и правильно мобилизовать их ресурсы и потенциал, то можно будет на местном уровне решить трудности экономического развития и повысить уровень жизни населения. Это позволит развить все регионы страны и внести вклад в строительства социализма. В статье также подчёркивается, что самым важным в развитии региональной экономики является решение проблемы продовольствия с помощью повышения объёмов сельскохозяйственного производства. В статье отмечается необходимость модернизации региональных промышленных объектов, повышения уровня производства, а также эффективного использования местных особенностей. 16 марта газета пргопагандировала аналогичную стратегию на основе самостоятельного развития экономик провинций.