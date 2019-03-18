Национальный комитет РК по правам человека признал наказание за аборты нарушением Конституции

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Национальный комитет РК по правам человека направил в Конституционный суд заключение, в соответствии с которым, наказание женщин за аборты нарушает их базовые права. Решение по этому поводу комитет принял 25 февраля. Отмечается, что женщины идут на незаконный аборт, подвергаясь, таким образом, угрозе здоровья и жизни. Выражена надежда на то, что закон, определяющий аборт как преступление, будет упразднён, и женщины получат возможность жить, пользуясь базовыми правами. Вместе с тем, в комитете подчеркнули, что по этому вопросу стоит достичь общенародного согласия через детальное обсуждение темы защиты плода на определённом этапе развития. Конституционный суд намерен принять решение по этому вопросу в начале апреля.