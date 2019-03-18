Сеул стремится к проведению межкорейских военных переговоров

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Сеул стремится к проведению в ближайшее время межкорейских военных переговоров на уровне генералов. Об этом сообщили 18 марта в министерстве обороны РК, предоставив рабочий доклад в парламентский комитет по вопросам обороны. В нём говорится, что данные контакты нацелены на обсуждение вопросов реализации военного соглашения от 19 сентября прошлого года. Как отметили в министерстве, в ходе переговоров планируется ознакомиться с ситуацией в реализации пунктов о прекращении враждебных действий на суше, море и в воздушном пространстве. Также ожидается, что будут затронуты вопросы, касающиеся ликвидации всех постов охраны в демилитаризованной зоне, учитывая успех проекта пробного демонтажа части из них.